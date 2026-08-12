Três hotéis para uma escapadinha de verão incrível e sem complicações

Entre férias em família, dias de praia ou uma pausa dedicada ao descanso, há opções para diferentes tipos de escapadinha. Descubra três hotéis que podem ser uma boa escolha para aproveitar o verão sem perder tempo com a organização.

Planear uma escapadinha pode ser tão simples como escolher um destino, encontrar as datas certas e fazer a reserva online. A Odisseias disponibiliza atualmente uma vasta seleção de hotéis e experiências em Portugal, incluindo propostas para férias em família, estadias junto ao mar e momentos de descanso e bem-estar. Para quem procura uma pausa durante os meses de verão, selecionámos três opções que se destacam por motivos diferentes.

Palm Oasis Alvor: tudo incluído para umas férias em família

No Algarve, o Palm Oasis Alvor é uma opção pensada para quem quer simplificar as férias e ter vários serviços reunidos numa só estadia. A proposta atualmente disponível na Odisseias inclui regime de tudo incluído e quarto com vista para a piscina, tornando este hotel uma alternativa particularmente interessante para famílias que procuram passar alguns dias de descanso sem ter de planear todas as refeições e atividades separadamente. A oferta aparece atualmente entre as estadias de destaque da Odisseias.

Palm Oasis Alvor Reservar

Para quem associa o verão ao sol, piscina e descanso, esta pode ser uma forma prática de aproveitar alguns dias no Algarve.

Hotel Quarteirasol: uma escapadinha junto à praia

Para quem prefere ter o mar por perto, o Hotel Quarteirasol, em Quarteira, apresenta-se como outra das opções disponíveis na plataforma. A unidade de quatro estrelas fica junto à praia e à marginal de Quarteira, permitindo combinar dias de praia com os restaurantes, comércio e animação da zona. O hotel dispõe ainda de piscina exterior, ginásio e área de spa com banho turco e sauna.

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Na Odisseias, a estadia é apresentada como uma proposta para férias junto à Praia de Quarteira e surge atualmente com desconto face ao preço de referência. É, por isso, uma alternativa para quem quer aproveitar o Algarve sem ficar demasiado afastado da praia e da vida local.

Alambique Hotel Resort & Spa: descanso e bem-estar no Fundão

Para uma escapadinha diferente do tradicional destino de praia, o Alambique Hotel Resort & Spa, no Fundão, aposta sobretudo no descanso e no bem-estar. A experiência atualmente disponibilizada pela Odisseias inclui alojamento, pequeno-almoço, acesso às piscinas exteriores e entrada no Golden Rock Spa, um espaço com mais de 2.000 metros quadrados dedicado ao relaxamento. Entre as instalações encontram-se piscinas climatizadas, jacuzzis panorâmicos, saunas, banho turco e outros equipamentos de bem-estar.

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O hotel dispõe também de acesso ao ginásio e estacionamento privado, sendo uma opção interessante tanto para uma pausa a dois como para uma estadia em família. Existem diferentes tipologias de quarto e modalidades de estadia disponíveis na plataforma.

Como reservar

Depois de escolher o hotel, o processo pode ser feito online através da Odisseias. Basta consultar a experiência, verificar as condições e datas disponíveis e escolher a modalidade de estadia pretendida.

Os preços e a disponibilidade podem variar consoante as datas, a tipologia do quarto e a procura, pelo que é aconselhável confirmar as condições no momento da reserva.

Seja para uns dias de praia no Algarve ou para uma pausa de descanso no interior do país, estas três opções mostram que não é preciso complicar o planeamento para preparar uma escapadinha de verão.