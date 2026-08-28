Dormir como num hotel em três passos: transforme o seu quarto num refúgio de excelência

Pequenas alterações bastam para trazer o conforto que se sente nos hotéis de cinco estrelas.

Há camas de hotel que parecem ter um segredo: basta deitar-nos e, quase imediatamente, o corpo relaxa. O colchão acolhe, a almofada parece estar exatamente no sítio certo e a sensação de conforto faz-nos esquecer que estamos longe de casa. A boa notícia é que não é preciso reservar um quarto de hotel para reproduzir essa experiência. Com algumas escolhas simples, é possível aproximar a cama de casa daquela sensação de conforto hoteleiro, e aproveitar as promoções da Pikolin para renovar o descanso.

Comece pelo essencial: um colchão com sensação de hotel

O colchão é o ponto de partida. Afinal, é a base de todo o descanso e aquilo que mais influencia a sensação que temos quando nos deitamos. Uma opção pensada precisamente para reproduzir a experiência hoteleira em casa é o Colchão de Hotel – Edição Limitada, da Pikolin. O modelo foi desenvolvido com tecnologias utilizadas pela marca nos colchões destinados a grandes cadeias hoteleiras e combina um núcleo Normablock com Visco Air, procurando equilibrar firmeza, adaptação e conforto. Tem ainda 29 centímetros de altura e um sistema de acolhimento progressivo através das tecnologias Progression Visco.

Colchão de hotel Pikolin ver preço

Outro truque: escolha roupa de cama lisa, bem esticada e em tons neutro para reforçar visualmente aquela estética limpa e cuidada típica dos quartos de hotel.

Escolha uma almofada que acompanhe a sua posição de dormir

Depois do colchão, é altura de olhar para a cabeça e para o pescoço. Uma almofada inadequada pode comprometer toda a sensação de conforto, mesmo quando o colchão é de qualidade.

A Almofada Memory Gel, da Pikolin, é uma opção de viscoelástica com partículas de gel e firmeza média. A marca indica que foi concebida para se adaptar à morfologia da cabeça e do pescoço e acompanhar quem muda de posição durante a noite. É também hipoalergénica e respirável, proporcionando uma sensação de frescura.

Almofada Memory Gel ver preço

Aqui, a inspiração hoteleira está nos detalhes. Uma almofada confortável, uma segunda almofada decorativa e fronhas de qualidade podem mudar completamente o aspeto e a sensação da cama.

Dê à cama aquela camada extra de conforto

Se o colchão ainda está em boas condições, mas gostaria de lhe acrescentar uma sensação mais acolhedora e de fofura, há uma solução simples: um topper.

O Topper de Hotel Viscoelástico, da Pikolin, foi pensado precisamente para aproximar a experiência de descanso daquela que encontramos em grandes cadeias hoteleiras. O núcleo de viscoelástica adapta-se ao corpo e ajuda a aliviar pontos de pressão, acrescentando uma camada de acolhimento ao colchão. Tem cerca de cinco centímetros de altura e é compatível com colchões até 32 centímetros.

Topper de Hotel Viscoelástico ver preço

Além do conforto, o modelo inclui base antideslizante e quatro bandas elásticas para permanecer no lugar. A capa é removível e lavável graças a um fecho em L, enquanto o tecido exterior tem tratamento ignífugo e anti-chinches.