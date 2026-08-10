Três passos para conseguir o efeito bronzeado de verão de Dua Lipa

Basta uma fotografia de Dua Lipa para lançar uma nova tendência de beleza. Desta vez, o look da cantora britânica conquistou as redes sociais graças à pele naturalmente bronzeada, luminosa e com aquele efeito "acabei de chegar da praia" que todas queremos recriar durante o verão. A boa notícia? Não precisa de horas ao sol para conseguir este acabamento. Com três produtos-chave e uma aplicação estratégica, é possível reproduzir o chamado sun-kissed look, que deixa a pele mais fresca, uniforme e com um aspeto saudável.

Uniformize a pele com o Erborian CC Eye Concealer

O primeiro passo é criar uma base leve e natural. Em vez de recorrer a uma cobertura pesada, aposta apenas em corrigir as zonas que realmente precisam de mais luminosidade, como as olheiras, as laterais do nariz ou pequenas imperfeições.

Erborian Concealer ver preço

O Erborian CC Eye Concealer é uma excelente escolha porque ilumina instantaneamente o olhar enquanto se adapta ao tom da pele, proporcionando um acabamento muito natural. O resultado é uma tez fresca, uniforme e sem efeito máscara, exatamente como pede esta tendência.

Aplique bronzer nas zonas certas

O segredo deste look não está na quantidade de produto, mas sim na forma como o aplica. Com um bronzer de acabamento natural, concentre a aplicação nos pontos onde o sol incide primeiro: topo das maçãs do rosto, ponte do nariz, testa junto à linha do cabelo e um toque no queixo. Esbata bem para evitar marcas e criar um efeito difuso.

KIKO bronzer paleta ver preço

Este passo devolve calor ao rosto e recria aquele bronzeado subtil e saudável que caracteriza a maquilhagem de Dua Lipa. Se quiser intensificar o efeito, pode juntar um blush em tom pêssego ou rosado no centro das maçãs do rosto e esbatê-lo ligeiramente sobre o nariz.

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Finalizar com um batom mate em tom nude

Para equilibrar a luminosidade da pele, termina a maquilhagem com um batom mate de tom nude ou rosa queimado. Este tipo de acabamento mantém o look sofisticado sem roubar protagonismo ao bronzeado e faz com que a maquilhagem resulte tanto durante o dia como à noite.

L'Oreal batom mate ver preço

Se preferir um efeito de lábios mais preenchidos, delineie-os discretamente com um lápis do mesmo tom antes de aplicar o batom.