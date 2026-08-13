Três exercícios de ouro para conseguir uns braços tonificados como os da rainha Letizia

A rainha Letizia é frequentemente elogiada pela sua silhueta esbelta e pelos braços definidos. Saiba qual o segredo.

Os braços tonificados da rainha Letizia são um dos detalhes que mais chamam a atenção nas suas aparições públicas. Ao usar vestidos ou tops sem mangas, a monarca espanhola deixa à vista uma musculatura definida, resultado de uma combinação de hábitos de vida ativos e cuidados com a forma física.

Embora não exista uma rotina oficial conhecida que permita afirmar que Letizia faz especificamente determinados exercícios para os braços, é possível trabalhar esta zona através de movimentos de força simples e eficazes. A chave está na regularidade, na técnica e numa progressão gradual da resistência. O treino de força pode ser feito com pesos, bandas elásticas ou apenas com o peso do próprio corpo.

Extensões de tríceps

O tríceps ocupa uma grande parte da zona posterior do braço e é, por isso, um músculo importante quando o objetivo é conseguir braços mais definidos.

Para realizar o exercício, pode usar uma ou duas pequenas halteres. De pé, mantenha as costas direitas e os braços junto à cabeça. Dobre os cotovelos para baixar o peso atrás da cabeça e, de seguida, estenda novamente os braços sem bloquear os cotovelos.

Halteres ajustáveis ver preço

Como fazer: 3 séries de 10 a 15 repetições.

Escolha um peso que permita completar as repetições mantendo uma execução controlada. O movimento deve ser lento, sobretudo na descida.

Curl de bíceps

O clássico curl de bíceps é um dos exercícios mais simples para trabalhar a parte frontal dos braços.

Comece de pé, com uma haltere em cada mão e os braços estendidos ao longo do corpo. Mantendo os cotovelos próximos do tronco, dobre os braços e aproxime os pesos dos ombros. Depois, volte lentamente à posição inicial.

Como fazer: 3 séries de 10 a 15 repetições.

Bandas elásticas ver preço

Para aumentar a dificuldade, pode optar por halteres ajustáveis e aumentar progressivamente a carga à medida que o exercício se torna mais fácil. Lembre-se sempre que também pode usar bandas elásticas, o que torna mais prático, por exemplo, para as férias.

Flexões

Não é necessário equipamento para trabalhar os braços. As flexões são uma excelente opção para envolver simultaneamente os tríceps, os ombros, o peito e a musculatura do tronco.

Se ainda não tem muita prática, pode começar com os joelhos apoiados no chão. O importante é manter o corpo alinhado e evitar deixar a zona lombar descair.

Como fazer: 3 séries de 6 a 12 repetições, adaptando o número ao seu nível.

Tapete de exercícios ver preço

À medida que ganhar força, pode passar das flexões com os joelhos apoiados para a versão tradicional.

O segredo está na consistência

Ter braços definidos não depende de um exercício milagroso. A aparência tonificada resulta da combinação entre desenvolvimento muscular, composição corporal e hábitos consistentes. Para quem está a começar, duas ou três sessões semanais de treino de força podem ser uma forma simples de criar uma rotina. O ideal é aumentar a dificuldade gradualmente, sem sacrificar a técnica. Além disso, a alimentação, o descanso e a atividade física no dia a dia também desempenham um papel importante.