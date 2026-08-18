O sérum que ajuda a transformar a pele e vai deixá-la livre de manchas

Se há um sérum de que se tem falado cada vez mais quando o objetivo é conseguir uma pele mais uniforme, luminosa e com melhor aparência, é o ANUA Niacinamide Dark Spot Removing Serum. Com 30 ml, a fórmula combina 10% de niacinamida com 4% de ácido tranexâmico (TXA), dois ingredientes pensados para ajudar a melhorar a aparência das manchas, da hiperpigmentação e do tom irregular da pele. A própria Anua apresenta o produto como um sérum leve, hidratante e sem fragrância.

O segredo está precisamente na combinação dos ingredientes. A niacinamida é conhecida por ajudar a melhorar a aparência da textura e uniformidade da pele, enquanto o ácido tranexâmico é utilizado em fórmulas destinadas a combater a aparência da hiperpigmentação. O sérum inclui ainda ingredientes hidratantes, como ácido hialurónico e ácido poliglutâmico, além de ceramidas, ajudando a deixar a pele mais lisa e confortável.

ANUA - Niacinamide10% Sérum VER PREÇO

E atenção a um detalhe importante: apesar de ser frequentemente associado a uma pele mais limpa e uniforme, este produto é sobretudo direcionado para manchas escuras e marcas pós-acne, e não é um tratamento específico para pontos negross. O objetivo é ajudar a atenuar a aparência da pigmentação e melhorar progressivamente a uniformidade da tez. Algumas utilizadoras relatam melhorias na textura, hidratação e luminosidade após algumas semanas de utilização, embora os resultados possam variar de pele para pele.

A aplicação é simples: algumas gotas sobre a pele limpa, antes do hidratante, podendo ser utilizado de manhã e à noite. Se for usado durante o dia, é especialmente importante terminar a rotina com protetor solar, já que a exposição solar pode contribuir para a manutenção e agravamento da pigmentação. Para quem procura um único passo que combine ativos direcionados para manchas com hidratação e luminosidade, o ANUA Niacinamide é uma opção que merece estar no radar, sobretudo para quem quer uma pele com aspeto mais uniforme, suave e luminoso.