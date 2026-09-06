O óleo que as francesas adoram e que vai salvar o seu cabelo depois do verão

Depois de um verão de sol, praia, piscina e lavagens frequentes, o cabelo costuma ser o primeiro a denunciar os excessos da estação: fica mais seco, áspero e difícil de disciplinar. É precisamente nesta altura que entra em cena o Kérastase Nutritive Magic Night Serum, um sérum reparador de noite pensado para devolver ao cabelo seco uma aparência mais nutrida, suave e luminosa. É um tratamento noturno, adorado pelas mulheres francesas, que atua enquanto dormimos, como uma espécie de creme de noite intensivo para o cabelo.

O segredo deste ritual está na simplicidade: algumas gotas antes de dormir e deixamos o produto trabalhar durante a noite. A fórmula foi desenvolvida para cabelos secos e combina uma ação nutritiva com ingredientes como a niacinamida, conhecida pelas suas propriedades de cuidado e hidratação. Pode ser aplicado no comprimento e nas pontas, sobre o cabelo seco ou húmido, sem necessidade de enxaguar na manhã seguinte. Leve e de rápida absorção, não deixa o cabelo pesado nem com uma sensação oleosa.

Kérastase Nutritive Magic Serum ver preço

E é aqui que o Magic Night Serum se torna especialmente interessante depois do verão. Em vez de acrescentar mais um passo complicado à nossa rotina, transforma a hora de deitar num verdadeiro momento de recuperação capilar. Enquanto dormimos, o sérum nutre e hidrata o cabelo, ajudando a deixá-lo mais macio, sedoso e fácil de pentear ao acordar. É aquele gesto simples que pode fazer toda a diferença quando sentimos que o cabelo perdeu a sua vitalidade depois de semanas de exposição ao sol, sal e cloro.

Se o objetivo é recuperar aquele cabelo que regressou das férias com um aspeto cansado, seco e sem vida, este pode ser o pequeno luxo que faz toda a diferença. O Kérastase Nutritive 8H Magic Night Serum encaixa perfeitamente numa rotina pós-verão focada em nutrição e hidratação, sobretudo nas pontas, que tendem a revelar mais rapidamente os sinais de secura. O resultado? Acordar com um cabelo mais suave, nutrido, disciplinado e com aquele aspeto cuidado que tantas vezes perdemos depois dos meses de verão.