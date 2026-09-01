O champô que é um spa e vai devolver o toque de seda ao seu cabelo depois do sol e do mar

Depois de semanas de praia, mergulhos no mar e longos dias ao sol, é normal que o cabelo comece a dar sinais de cansaço. Mais seco, áspero e difícil de pentear, o cabelo precisa de uma dose extra de hidratação para recuperar a suavidade perdida. É aqui que entra o Redken All Soft, um aliado pensado para devolver ao cabelo aquele toque sedoso que tanto gostamos de sentir.

Com óleo de argão na sua fórmula, este champô ajuda a limpar o cabelo enquanto proporciona hidratação e uma sensação de maior suavidade. A linha All Soft foi desenvolvida especialmente para cabelos secos e frágeis, tornando este produto uma opção interessante para quem sente que os fios ficaram mais ásperos ou baços depois da exposição solar e da água do mar. O objetivo? Transformar a rotina de lavagem num pequeno momento de cuidado, quase como levar o spa até à casa de banho.

Champô Redken All Soft ver preço

A grande vantagem é que pode ser facilmente integrado na rotina habitual, sem complicações. Basta aplicar o champô no cabelo molhado, massajar suavemente o couro cabeludo e os fios e enxaguar. O resultado que procuramos é um cabelo mais macio, flexível e com aquele aspeto cuidado que tantas vezes parece desaparecer durante o verão. E, convenhamos, não há nada melhor do que sair do banho e voltar a sentir o cabelo suave entre os dedos.

Por isso, se o seu cabelo regressou das férias a pedir socorro, talvez esteja na altura de lhe dar umas férias também. O Redken All Soft pode ser aquele pequeno luxo que transforma uma simples lavagem num ritual de hidratação e cuidado, ajudando a recuperar a sensação de cabelo sedoso depois dos excessos de sol, sal e verão.