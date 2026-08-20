Maior longevidade de forma natural? Contamos-lhe o verdadeiro segredo da renovação celular

Olhe para o seu corpo de dentro para fora e adote uma abordagem de prevenção face ao envelhecimento que lhe vai trazer a verdadeira qualidade de vida.

E se, em vez de começarmos a pensar no envelhecimento apenas quando os primeiros sinais aparecem no espelho, pudéssemos cuidar do organismo de dentro para fora, criando uma base saudável que se reflete depois no aspeto exterior? É esta a lógica por trás de uma das novas tendências do universo wellness: a longevidade celular. A pensar nisto, a JSHealth Vitamins lançou o suplemento NMN 500 + Resveratrol, que combina dois ingredientes cada vez mais associados à investigação sobre energia celular e envelhecimento saudável.

Tem dúvidas em relação ao que isso significa? Nós explicamos! Nos últimos anos, o conceito de 'healthy ageing' deixou de estar apenas ligado a cremes, tratamentos estéticos ou à tentativa de disfarçar os sinais da idade. A conversa está cada vez mais voltada para aquilo que acontece dentro do nosso organismo, e uma das moléculas que tem recebido atenção é o NAD+.

Suplemento NMN 500 + Resveratrol VER PREÇO

O NAD+ é uma coenzima essencial para vários processos celulares, incluindo a produção de energia. A investigação sugere que os níveis desta molécula tendem a diminuir com a idade, e é precisamente aqui que entra este tipo de suplemento: numa tentativa de apoiar aquilo que o organismo naturalmente produz em menor quantidade ao longo dos anos.

O que traz o novo suplemento da JSHealth

Este suplemento é, por isso, pensado para quem quer incluir na rotina um cuidado extra focado no envelhecimento saudável. A fórmula combina 500 mg de NMN e 150 mg de resveratrol numa dose diária, dois ingredientes que têm despertado cada vez mais interesse na área do bem-estar. Segundo a marca, o NMN tem uma pureza superior a 99% e o resveratrol foi formulado para ser mais facilmente absorvido pelo organismo.

Para resumir os pontos-chave da fórmula de forma mais visual, aqui fica um resumo rápido:

?? Fórmula dupla NMN + Resveratrol numa única dose diária, pensada para apoio à energia celular. ?? Precursor do NAD+ O NMN é a base a partir da qual o organismo produz NAD+, coenzima associada ao envelhecimento saudável. ? Pureza superior a 99% CellVive NMN®, testado por terceiros, com dose diária de 500 mg. ?? Absorção otimizada Resveratrol em formulação patenteada VeriSperse®, associada a melhor biodisponibilidade.

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Mas, na prática, o que significa esta combinação? O objetivo é simples: dar apoio ao organismo a partir de dentro, nomeadamente aos processos relacionados com a energia das células, enquanto o resveratrol acrescenta propriedades antioxidantes. É uma abordagem que acompanha a tendência de olhar para a saúde de forma mais preventiva, procurando cuidar do organismo antes de os sinais do envelhecimento se tornarem visíveis.

Para quem faz sentido este tipo de suplemento

Este tipo de fórmula costuma ser procurada por quem já tem uma rotina de cuidado com a saúde estabelecida, alimentação equilibrada, exercício físico, sono regular, e quer complementá-la com um cuidado extra a nível celular. Não substitui nenhum destes pilares; soma-se a eles.

Como acontece com qualquer suplemento alimentar, vale sempre a pena ler o rótulo com atenção e falar com um médico ou farmacêutico antes de iniciar a toma, sobretudo se tomar outra medicação.

O lançamento da JSHealth acompanha uma mudança interessante na forma como pensamos a nossa saúde. A ideia é passar de uma abordagem reativa para uma rotina mais focada na prevenção e no envelhecimento saudável. Com uma dose diária de NMN e resveratrol, a proposta é simples de integrar numa rotina de suplementos, mas o verdadeiro interesse está na tendência que representa: cuidar do corpo não apenas pelo que vemos ao espelho, mas também pelo que acontece a nível celular.

Nota importante: este artigo tem fins informativos e não substitui aconselhamento médico, nutricional ou farmacêutico profissional. As informações sobre o produto baseiam-se em dados fornecidos pela marca. Este suplemento alimentar não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de iniciar a toma de qualquer suplemento, sobretudo se estiver grávida, a amamentar, a tomar medicação ou tiver uma condição de saúde diagnosticada.