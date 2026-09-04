Depois do verão, precisamos de nutrir a nossa pele e este sérum pode ser o aliado perfeito

Depois de meses de exposição ao sol, ao calor, ao sal do mar e ao cloro das piscinas, a pele pode terminar o verão com um aspeto mais seco, baço e cansado. É por isso que a chegada do outono é uma boa altura para reforçar os cuidados de rosto e devolver à pele a luminosidade e o conforto que perdeu durante os meses mais quentes. Uma rotina simples, mas consistente, que combine limpeza, hidratação e ativos antioxidantes pode fazer toda a diferença. E é aqui que entra o La Roche-Posay Pure Vitamin C12 Sérum Antiarrugas e Iluminador, uma opção pensada para revitalizar a pele e combater alguns dos sinais visíveis do envelhecimento.

O grande destaque deste sérum é a presença de 12% de vitamina C pura, um poderoso antioxidante que ajuda a melhorar a luminosidade, a textura e o aspeto das rugas e linhas de expressão. A fórmula inclui ainda ácido salicílico, que ajuda a melhorar a textura da pele e a suavizar a sua superfície, e Neurosensina, conhecida pelas suas propriedades suavizantes. O resultado pretendido é uma pele com um aspeto mais uniforme, suave e luminoso, sendo o produto indicado pela marca para todos os tipos de pele, incluindo pele sensível.

La Roche-Posay Pure Vitamin C12 Sérum ver preço

Além da ação antirrugas e iluminadora, este sérum pode ser particularmente interessante nesta altura do ano porque ajuda a recuperar aquele aspeto saudável que muitas vezes desaparece depois do verão. Segundo a marca, resultados clínicos apontam para uma redução visível das rugas após oito semanas de utilização, enquanto avaliações realizadas pelas utilizadoras registaram melhorias na luminosidade e uniformidade do tom da pele. A textura leve permite integrá-lo facilmente numa rotina diária, sem tornar o ritual de beleza demasiado complicado.

A aplicação é simples: depois de limpar o rosto, devem ser aplicadas algumas gotas de manhã no rosto, pescoço e decote, podendo o sérum ser usado sozinho ou antes do creme hidratante. Como acontece com qualquer rotina de cuidados de pele que inclua ativos, é importante respeitar as indicações do fabricante e não esquecer a proteção solar durante o dia. Com 30 ml, o Pure Vitamin C12 apresenta-se assim como um pequeno reforço para a rotina de outono, sobretudo para quem sente que, depois do verão, a pele precisa de recuperar a luminosidade, suavidade e aparência uniforme.