Fotogalerias

Serenata à chuva: à conversa com o figurinista português de ‘A Forma da Água’

Há um nome português na lista de nomeados dos Óscares 2018. Luís Sequeira é figurinista e vestiu as personagens do filme mais nomeado desta edição dos prémios da Academia, A Forma da Água. A Máxima falou com ele e até ficou a saber alguns segredos dos bastidores. Para quem ainda não viu o filme, aqui fica um spoilers alert!