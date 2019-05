Quem sabe o que a duquesa Kate vestiu?

Kate non stop: a duquesa de Cambridge está imparável neste ano de 2019. Passamos em revista os eventos a que Kate Middleton atendeu desde o início do ano. A duquesa de Cambridge no serviço de Comemoração e ação de graças com motivo do Dia Nacional de Austrália e Nova Zelândia (ANZAC), na Abadia de Westminster no dia 25 de abril. A duquesa usou um casaco de Catherine Walker.