Que filmes ir ver ao cinema em maio?

Com uma única aparição no filme Eu Sou o Amor, de Luca Guadagnino, em 2009, e filha da brilhante Tilda Swinton, a atriz Honor Swinton Byrne é a estrela do filme The Souvenir, escrito e realizado por Joanna Hogg. Estreia a 17 de maio.