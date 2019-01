Os concertos e os filmes a não perder em 2019

Novo ano, novos palcos, novas sonoridades. Os Massive Attack regressam a solo nacional para um muito aguardado concerto que acontece a 18 e a 19 de fevereiro no Campo Pequeno, em Lisboa. Aí será revelado MezzanineXX1, um espectáculo audiovisual com produção de Elizabeth Fraser, a vocalista dos saudosos Cocteau Twins que volta a colaborar com a banda de Bristol (desde €24).