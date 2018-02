O primeiro dia de escola da realeza britânica

Princesa Zara Phillips | No início dos anos 80, a princesa Zara Phillips (hoje Zara Tindall), filha da princesa Ana, entrou num infantário em Gloucestershire. A imagem, a preto e branco, foi publicada na imprensa britânica em 1984. Nela, podemos ver a pequena Zara a sair do infantário Minchinhampton no dia em que celebrou o seu 3.º aniversário.