O filme do mês (e mais dois imperdíveis)

Em Portrait of a Lady on Fire, de Céline Sciamma, conta-se a história de Marianne (Noémie Merlant), uma jovem pintora que se vê confrontada com um desafio delicado: pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) sem que esta saiba, simulando ser a sua nova dama de companhia.