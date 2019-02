Música em fevereiro: concertos e discos do momento

Uma das cantautoras portuguesas mais aplaudidas da sua geração, Luísa Sobral apresenta Rosa, o seu quinto álbum de originais, no dia 9 de fevereiro, na Casa da Música, no Porto, e no dia 22, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.