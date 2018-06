Máxima e Margarida, os vestidos das rainhas em exposição

Máxima e Margarida, os vestidos das rainhas em exposição

A rainha Máxima com o rei Willem Alexander a chegar ao jantar de celebarção do 50º aniversário do rei, no Palácio Real em Amesterdão, em abril de 2017. A rainha Máxima usou um vestido de Jan Taminiau.