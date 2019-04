Jovem para sempre? Saiba o que não deve comer

Jovem para sempre? Saiba o que não deve comer

Xarope de Agave - apesar de ser um substituto comum para o açúcar, o xarope de agave contém cerca de 90% de frutose concentrada, que juntamente com outros açúcares presentes no nosso corpo, criam stress oxidativo e inchaço no corpo. Substituto: Tâmaras - este fruto tem altos níveis de polifenóis (componentes bioactivos que protegem as células do processo de oxidação), que ajudam e retardar o envelhecimento da pele