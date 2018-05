Fotogalerias

Harry e Meghan: um casamento de hoje para sempre

Este é um casamento do século XXI. Ser considerado o casamento do ano talvez não seja relevante. Este é um casamento que fica na História. Seja pelos protagonistas, sobre quem muito se tem escrito e falado ao longo de seis meses de noivado, seja porque a Casa Real acompanhou as celebrações nas redes sociais Twitter e Instagram ou porque ficou provado que a tradição pode ser reinventada sem ser danificada. A day to remember.