Dior, I love you

O Museu Victoria & Albert recebe, entre 2 de Fevereiro e 14 de julho, a maior exposição de sempre dedicada à maison Christian Dior. A exposição retrospetiva que celebrou os 70 anos da marca em 2017 no Museu Das Artes Decorativas (Paris) viaja para Londres, e com um capítulo especial dedicado à relação do fundador com o Reino Unido, fazendo do vestido que Dior criou para o 21º aniversário da princesa Margarida uma das peças-estrela desta mostra. A propósito da abertura de Dior: Designer of Dreams, republicamos um texto da edição de fevereiro de 2017, mês em que a marca completou 70 anos.