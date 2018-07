Fotogalerias

Diana, o mundo a seus pés

Avizinha-se uma Europa real dominada por mulheres. Todas procuram o difícil equilíbrio entre a vida privada e as funções oficiais que não dão descanso. Mas houve uma princesa que foi diferente e que desbravou o caminho da realeza e celebridade que todas as outras percorrem hoje: Diana, princesa de Gales. Publicamos este texto da revista Máxima de setembro de 2017, no dia em que a princesa completaria 57 anos.