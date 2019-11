Celebridades que viveram em hotéis

JOSÉ MOURINHO | Desde que se tornou treinador do Manchester United que Mourinho vive no Lowry Hotel, instalado numa suite que custa cerca de 411 euros por noite. No ano passado, o treinador queixou-se que não podia entrar e sair do hotel sem ser incomodado por imprensa e fãs.