Beleza e pipocas: os filmes vencedores do Óscar de Melhor Caracterização que tem de ver

Nomeado para os Óscares de 2018: A Hora Mais Negra, de Joe Wright – Maquilhadores: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, tem de tomar uma decisão crítica, entre explorar um tratado de paz negociado com a Alemanha nazi ou manter-se firme e lutar pelos ideais de liberdade e independência da sua nação. Quando a ameaça de invasão está iminente, com um povo impreparado, um rei cético e o próprio partido a conspirar contra si, Churchill tem de suportar a situação e tentar mudar o curso da História. O ator Gary Oldman, que interpreta Winston Churchill, passou mais de 200 horas em maquilhagem para se transformar numa das personalidades mais marcantes da política britânica. A transformação foi radical e exigia usar próteses que pesavam metade do próprio peso do ator.