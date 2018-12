Fotogalerias

“As tiaras sempre despertaram um sentido de reverência e fantasia à volta de quem as usa”

O ano 2019 marca os 200 anos do nascimento da rainha Victoria, mas as celebrações arrancaram já em 2018 com uma exposição de jóias no Palácio de Kensington. A Máxima falou com a curadora do palácio, Claudia Williams, e descodifica a exposição em 5 perguntas.