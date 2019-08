Fotogalerias

Adeus, princesa

Haya da Jordânia, casada com o emir do Dubai, fugiu para a Europa, onde pediu asilo político e o divórcio. Logo se disse estarmos perante mais uma fuga da jaula dourada protagonizada por uma princesa árabe. Talvez. Mas o mistério desta princesa em fuga com dois filhos e uma mala com 35 milhões de euros não começa em 2019. Afinal, o que levou Haya a entrar nessa jaula há 15 anos?