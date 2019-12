5 iniciativas solidárias para este Natal

5 iniciativas solidárias para este Natal

Este ano, o Grupo Non Basta, responsável pelos restaurantes Pasta Non Basta e Memoria dispôs-se a ajudar as instituições de solidariedade social Lar Maria Droste (uma fundação que tem como propósito formar e educar adolescentes em situação de risco) e Pinheiro Bombeiro (o valor de aluguer de um pinheiro, €15, reverte para os Bombeiros Voluntários Portugueses)