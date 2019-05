Vida de Judy Garland é retratada em novo filme com Renée Zellweger

Apesar deste biopic de Judy tratar vários momentos da sua vida, o filme vai focar-se sobretudo nas cinco semanas esgotantes de residência artística no Talk of the Town, em Londres. Em 1968, a carreira de Judy estava a viver dias complicados, enquanto esta lutava contra os vícios do álcool e das drogas.

Judy está também a colocar muito destaque na voz real de Zellweger. Numa entrevista à revista People, Zellweger, confessou que fazer este filme lhe deu mais "empatia e respeito" por Judy Garland. O filme chega aos cinemas no final deste ano.