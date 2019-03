Vanessa Teodoro, a ilustradora que queria ser Presidente da República

Abrimos a porta e parece que um jato de tinta espirrou sobre os nossos olhos. Ilustrações com traços fortes, muito preto, branco, vermelho e alguns toques de azul e amarelo. Entrar no atelier da ilustradora Vanessa Teodoro, no Príncipe Real, em Lisboa, é entrar num mundo de padrões gráficos, elementos figurativos e cores fortes, tudo com um toque de caos e humor.

Eram os últimos dias da artista por lá antes da mudança para um novo atelier. The Super Van, como assina Vanessa, dedica-se há uma década à ilustração, tendo trabalhado com marcas como a Louis Vuitton, Coach, Jaguar, Lacoste, Antiflop, YouTube, IKEA, MTV, Canon, Red Bull, entre outras. Projetos de arte de rua, como pinturas em grandes murais, também fazem parte do seu extenso portfólio.

O design gráfico surgiu na vida da Vanessa Teodoro através do pai, que era designer. "Quando era mais nova [aos 10 anos] queria ser Presidente da República, mas sim, o design gráfico sempre esteve presente na minha vida", confessa entre risos a sul-africana que fez de Portugal a sua casa.

"Uma das coisas que eu gostaria ainda de fazer seria criar uma linha de roupa. Trabalhar um bocadinho os meus padrões nos tecidos. Quero fazer mais exposições, viajar mais e pintar murais pelo mundo fora, conhecer novas culturas. Também gostaria de investir mais na cerâmica. Tenho feito, desde de novembro de 2017, comecei a fazer umas peças com desenhos de Frida Kahlo, uns vasinhos pequeninos. Agora tenho que arranjar tempo para fazer mais", explica-nos. Não há dúvidas de que a criatividade mora por aqui.