Vamos dançar tango em Lisboa

Acontece a partir desta quarta, na Voz do Operário, em Lisboa, mais uma edição do Festival Internacional de Tango, organizado pela Lusitango - associação sem fins lucrativos à frente da iniciativa desde 2003. Desta vez, serão mais de mil dançarinos avançados de tango do mundo inteiro, que vão dançar ao longo de 50 horas neum encontro que é considerado um dos maiores e melhores da Europa.

A abertura do programa contará com uma fusão entre o fado português e a dança argentina, ambos considerados Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. ‘Tango e Fado’ já tem bilhetes esgotados e começa às 21h.

A Voz do Operário receberá ainda duas das mais conceituadas orquestras de tango do mundo, a La Juan d’Arienzo e a Romantica Milonguera. Destaque ainda para as exibições de tango argentino de 14 bailarinos campeões mundiais, como os ilustres Sebastian Jimenez e Joana Gomes, vencedores de diversos prémios de dança mundiais.