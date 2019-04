Vai ser possível dormir no Museu do Louvre

O Museu do Louvre e o Airbnb juntaram-se para organizar um concurso que celebra os 30 anos da pirâmide do museu e vão oferecer a possibilidade de dormir uma noite no monumento. No dia 30 de abril, o vencedor e um convidado à sua escolha terão direito a um passeio personalizado guiado por um historiador, cocktails e um jantar junto à Vénus de Milo. O vencedor assistirá depois um concerto nos salões Napoleão III e poderá passar a noite na tenda instalada pelo Airbnb especialmente para esta ocasião.

Para participar do concurso basta ir a airbnb.com/louvre até ao dia 12 de abril às 23:59 (horário francês).