Universidade de Lisboa organiza concerto solidário para ajudar Moçambique

A passagem doque atingiu a região centro de Moçambique a 14 de março e as cheias que se seguiram provocaram a morte de 501 pessoas. Foramque se uniram para angariar fundos paraa tratar os feridos e a reconstruir a zona da Beira. A Cruz Vermelha foi uma das principais organizações, avançando quase de imediato com 400 mil euros para ajudar a população, mas continua a procurar mais apoios. Surge agora uma iniciativa da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa que pretende, ovão estar juntos em palco na Aula Magna , em Lisboa apara um concerto solidário para com as vítimas de Moçambique. O bilhete de entrada tem um custo de 7,5 euros e ona íntegra para a Cruz Vermelha Portuguesa.Vai haver ainda uma- poeta originário da Beira - lidos por Vítor Andrade.Vão ainda atuar o, ae aOs bilhetes vão estar disponíveisna Ticketline e a receita reverte integralmente para a Cruz Vermelha Portuguesa.Sebastião Martins, estudante de medicina da Universidade de Lisboa e um dos organizadores da iniciativa, reforça que esta iniciativa surge por "uma causa nobre, para enviar uma mensagem de esperança e união" ao povo moçambicano.