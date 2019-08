Uma homenagem gigante a David Bailey

A década de 1960 estava a começar quando Jean Srimpton (Buckinghamshire, 1942) e David Bailey (Londres, 1938) se conheceram numa produção fotográfica para a Vogue inglesa. Ela iniciava a carreira de modelo e as fotografias de Bailey contribuíram para a tornar uma das supermodelos de referência. Ele era um fotógrafo autodidata em ascensão que viria a marcar a década de 60 e em poucos anos atingiu o estatuto de retratista de excelência que hoje mantém. Apaixonaram-se, largaram as relações amorosas que mantinham e começaram um curto e intenso namoro que inspirou o filme We’ll Take Manhattan (2012), da BBC. Muito antes já Bailey tinha sido a figura inspiradora da personagem Thomas, o fotógrafo do filme Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, em 1966, película que curiosamente reflete a atmosfera desses anos loucos.

O artista que diz passar mais tempo a falar com as pessoas do que a fotografá-las recebe, agora, uma grande homenagem da editora Taschen com a publicação do livro David Bailey que contém uma retrospetiva do seu trabalho. Foram precisos dois anos a investigar os arquivos de Bailey para chegar a uma seleção de retratos tirados entre as décadas de 1950 e de 2010, organizados de forma cronológica e entre os quais se encontram personalidades tão díspares e marcantes como Nelson Mandela, os Beatles, a rainha Isabel II, Salvador Dalí, Bill Gates ou Yves Saint Laurent.

David Bailey, da Taschen, é uma edição Sumo limitada a três mil exemplares, numerados e assinados por Bailey e com um tripé para apoiar o livro de grandes dimensões desenhado por Mark Newson (€2.500). Cada livro conta com quatro capas removíveis que consistem em retratos de John Lennon com Paul McCartney, Jean Shrimpton, Mick Jagger e Andy Warhol.