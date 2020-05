Uma abordagem inovadora à educação

A comemorar os seus 30 anos a formar profissionais de excelência e cidadãos transformadores, a Escola Profissional Magestil, em Lisboa, aposta na qualificação profissional, com cursos profissionais de nível 4 nas mais variadas áreas.

Esta escola profissional foi uma das primeiras cinco escolas portuguesas a ser distinguida como Changemaker School, pela maior associação de empreendedores sociais do mundo, a Ashok. Em 2015, foi a primeira escola portuguesa a receber do Parlamento Europeu um prémio que reconhece o envolvimento local, nacional e europeu dos melhores exemplos de educação para o empreendedorismo, o The Entrepreneurial School Award.

Para 2020, a escola promove cursos de Desporto, Turismo, Gestão, Design Gráfico (Comunicação Gráfica), Auxiliar de Saúde, Fotografia, Design de Interiores e Exteriores, Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, Apoio à Infância, Design de Moda e Coordenação e Produção de Moda.

"A oferta formativa é pensada tendo em conta a realidade do mercado e adaptada ao mundo em que vivemos – em constante renovação e adaptação. A Magestil adota uma filosofia de ensino que tem como objetivo a perfeita integração escolar, social e profissional dos seus alunos, preocupando-se com a promoção e inserção dos jovens diplomados no mercado de trabalho e apoiando esta integração", explica um responsável de comunicação desta escola, num comunicado oficial.

A Escola Profissional Magestil e uma das suas seções, a Escola de Moda de Lisboa, preparam os alunos para o mercado de trabalho. Além de existirem aulas teóricas, também são lecionadas aulas práticas, onde os alunos trabalham, criam e partilham as suas criações, não só em sala de aula, mas também com a família, com a comunidade e com as empresas das respetivas áreas.

O "aprender fazendo" é o modelo de ensino abordado, que visa promover, inspirar e qualificar os alunos para o mundo fora do contexto sala de aula.

Para mais informações consulte o site oficial.