Um espetáculo por noite… guia para uma semana cultural

Sexta-feira, 17 de abril

O Fantasma da Ópera (espetáculo de celebração do 25º aniversário), no Royal Albert Hall

De Andrew Lloyd Webber.

Em Londres o musical O Fantasma da Ópera tem morada no Her Majesty Theatre há anos. Mas para celebrar o 25º aniversário do musical, em 2011, o Royal Albert Hall, em Londres, foi palco de uma versão recheada de estrelas e com muita celebração. Este espetáculo único pode ser visto esta sexta, 17, a partir das 19h00, no novo canal de Youtube - The Show Must Go On – resultado de uma parceria entre o compositor e a Universal. Todas as sextas-feiras à mesma hora será publicado um novo espetáculo que depois ficará disponível por 24 horas no Reino Unido e por 48 horas nos outros países.

Saiba mais e veja aqui.





Sábado, 18 de abril

Lear, no Teatro Nacional D. Maria II

A partir de Rei Lear de William Shakespeare. Encenação de Bruno Bravo.

Esta produção esteve em cena em 2017 na sala Garrett do teatro e "estreia" agora na Sala Online no dia 18 de abril às 21h00. Nesta interpretação da famosa tragédia do autor inglês é uma atriz que veste a pela de Rei Lear, Paula Só. A peça tem a duração de 1 hora e 45 minutos e juntar-se-á a vários outros espetáculos que se mantêm disponíveis para visionamento na plataforma online do teatro.

Saiba mais e veja aqui.

Domingo, 19 de abril



Bella Figura, no Teatro Nacional S. João

De Yasmina Reza. Encenação de Nuno Cardoso.

A obra da dramaturga, autora e atriz francesa contemporânea coloca cinco personagens no parque de estacionamento de um restaurante e ao longo da noite elas vão-se revelando. Esta produção do Teatro Nacional S. João estreou a 2 de novembro de 2018 no Teatro Carlos Alberto, também no Porto. Tem uma duração de 1 hora e 20 minutos e é recomendada para maiores de 16 anos. A peça "entra em cena" online às 22h00 de dia 17 de abril e mantém-se disponível até às 24h00 de dia 19.

Saiba mais e veja aqui.





Segunda-feira, 20 de abril

Auto do Solstício do Inverno, no Teatro Experimental de Cascais

De Natália Correia.

Todas as segundas-feiras às 21h30 o TEC publica uma peça de arquivo no seu canal de Youtube. Esta peça tem a duração de 1 hora e 40 minutos e fica disponível para ver mais uma hora após ter acabado.

Saiba mais e veja aqui.

Terça-feira, 21 de abril

Tosca, The Metropolitan Opera (Nova Iorque)

De Puccini. Encenação de Sir David McVicar

A ópera em três atos de Giacomo Puccini é baseada na peça de teatro escrita por Victorien Sardou e tem como protagonista a cantora Floria Tosca. A história acontece na Itália do século XIX e junta amor e política. É uma das grandes obras da história da ópera italiana, esta versão estreou na Metropolitan Opera em 2018 e tem a duração de 2 horas e 21 minutos. A Met Opera disponibiliza todos dias um espetáculo do seu arquivo no seu site, sempre às 18h30, hora de Nova Iorque (23:30 horas em Portugal), e este fica disponível até à publicação do espetáculo do dia seguinte.

Saiba mais e veja aqui.



Quarta-feira, 22 de abril

O Preço, Teatro Aberto

De Arthur Miller. Encenação de João Lourenço

A história passa-se em Nova Iorque, em 1968, e tem como protagonistas dois irmãos que se encontram para desocuparem a casa do pai falecido. As arrumações abrem espaço para histórias e para questionar o preço das escolhas feitas ao longo da vida. Esta peça estreou em junho de 2013 e tem uma duração de 2 horas (aproximadamente) e pode ser vista entre os dias 16 e 24 de abril no site do teatro. O espetáculo está disponível entre as 16h00 e as 24h00 horas.

Saiba mais e veja aqui.

Quinta-feira, 23 de abril



Cinderella, Opera Nacional de Paris

A partir da obra de Charles Perrault. Coreografia de Rudolf Nureyev. Música de Sergei Prokofiev.

A história dispensa apresentações. Todos conhecemos diferentes interpretações da clássica Cinderela e na versão que Rudolf Nureyev fez para este bailado decidiu dar-lhe um toque cinematográfico, tendo como cenário Hollywood. Nureyev começou na dança como um prodigioso bailarino russo, mas foi também coreógrafo e até Diretor de Dança da Ópera de Paris entre 1983 e 1989. Este bailado esteve em cena na Opéra Bastille entre novembro de 2018 e janeiro de 2019 e é também uma homenagem da companhia de bailado a Nureyev. Este espetáculo tem uma duração de 2 horas e 50 minutos, está disponível para visionamento a partir das 18h00 de 18 de abril e mantém-se até 21 de maio.

Saiba mais e veja aqui.