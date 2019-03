Tudo o que precisa de saber para ajudar Moçambique

No último dia 14 de março, Moçambique foi atingido por um ciclone que deixou um rasto de destruição e provocou a morte a mais de 400 pessoas. Em todo o mundo, são várias as organizações e marcas que criaram formas de ajudar quem mais precisa.

Se quer ajudar Moçambique, aqui ficam algumas sugestões:

- Nos CTT - Correios de Portugal, existe uma ação de recolha de roupas para enviar para Moçambique. A recolha pode ser feita entre os dias 25 de março e 8 de abril. Para isso, basta pedir uma Embalagem Solidária e colocar lá o respetivo donativo. O envio será gratuito;

- A Cruz Vermelha Portuguesa está a aceitar donativos que podem ser feitos através do site da CVP ou na conta bancária com o IBAN PT50 0010 0000 3631 9110 0017 4 ou por Multibanco (entidade 20 999 e referência 999 999 999);

- A UNICEF também tem em curso uma campanha de angariação de fundos, que podem ser transferidos para PT50 0033 0000 5013 1901 2290 5, por Multibanco (entidade 20 467, com a referência 777 777 777) ou através do MBWay para 919 919 939;

- Vários quartéis do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa são pontos de recolha de donativos de medicamentos, essencialmente para infeções gastrointestinais e analgésicos, produtos alimentares enlatados com período de validade prolongado, produtos para o tratamento de água e produtos de higiene pessoal e limpeza de instalações. Dirija-se aos quartéis da D. Carlos I, Martim Moniz, Graça, Defensores de Chaves, Santo Amaro, Monsanto, Alvalade, Benfica, Marvila, Encarnação e Alta de Lisboa;

- O Sporting Clube de Portugal vai promover uma recolha de alimentos no dérbi com o Benfica para a Taça de Portugal no próximo dia 3 de abril. Para além disso, as equipas de futebol feminino dos dois clubes vão defrontar-se no Restelo, a 30 de março, e as receitas revertem a favor das vítimas do ciclone;

- O Sport Lisboa e Benfica também está a promover uma recolha de alimentos enlatados nas Casas do Benfica. Também pode entregá-los no estádio, entre os dias 27 e 31 de março.

- A Casa Bina, na R. José Ricardo 16, 1900-023 Lisboa, ao pé do Mercado de Arroios, está a receber donativos de primeira necessidade.

- No próximo dia 2 de abril às 21h, mais de 40 artistas vão subir ao palco do Parque Mayer, em Lisboa, para promover o concerto Mão Dada a Moçambique. Os bilhetes têm o valor de €20, sendo que há também a possibilidade de adquirir o bilhete-donativo, com valores entre os €20 e os €30. A totalidade do valor angariado reverte para as instituições que se juntaram a esta iniciativa e, posteriormente, para Moçambique (a este valor retiram apenas 13% do IVA).

A Cofina juntou-se à onda de solidariedade e, no âmbito da sua política de responsabilidade social, o Correio da Manhã redirecionou 5% das receitas adquiridas no último fim de semana para a compra de conservas portuguesas.

Junte-se também a esta causa.