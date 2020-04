Quatro livros para ler agora

Terra Americana, de Jeanine Cummins (Asa)

"Este livro vai definir os anos 2020." A declaração, ousada, é feita pelo New York Journal of Books, mas são muitos os meios de referência a juntarem-se ao coro de elogios a esta obra que num registo surpreendente e autêntico faz eco do desespero vivido pelos migrantes. Nela se conta a história de uma mãe repentinamente obrigada a abandonar o seu país, o México, com o filho de oito anos e por quem está disposta a tudo.

O Passado, de Tessa Hadley (Cultura Editora)

Território surpreendente e inesgotável, a família é o núcleo deste romance centrado na história de quatro irmãos que regressam à casa dos avós para umas derradeiras férias de verão. Neste que é o seu sexto romance, a escritora, capaz das subtilezas mais pungentes, volta a evidenciar uma especial sensibilidade para as relações humanas, revelando-se uma das mais empáticas romancistas contemporâneas do Reino Unido.

Aprender a Falar com as Plantas, de Marta Orriols (Publicações Dom Quixote)

Uma neonatologista na casa dos 40 anos perde o companheiro num acidente, minutos depois de ele lhe ter dito que a ia deixar. O que se segue é um mergulho interior cheio de silêncios e de dor, mas sempre com aquela luz do renascimento no horizonte, inclusive durante as imersões mais silenciosas. Um livro delicado e bonito, a que porventura não será alheia a formação da autora em história de arte.

Corpos Celestes, de Jokha Alharthi (Relógio d’Água)

Três irmãs, três histórias de amor, todas elas marcadas pela cultura e pelas tradições de um país. Distinguido com o Man Booker International Prize 2019, este romance assinado por uma professora universitária de árabe transporta-nos até à aldeia de al-Awafi, em Omã, para através de uma intensa trama familiar retratar a evolução de um país, do momento em que foi uma sociedade tradicional e esclavagista até ao presente.