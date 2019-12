Time escolhe Greta Thunberg como personalidade do ano

Thunberg é a personalidade do ano para a revista Time. A fotografia escolhida pela revista norte-americana para fazer capa com a jovem ativista sueca foi tirada na costa portuguesa a 4 de dezembro último.

A Time recorda que Greta Thunberg iniciou o seu movimento ambientalista contra as alterações climáticas em agosto do ano passado, acampando em frente ao parlamento sueco durante dias consecutivos em que faltou à escola. O objetivo passava por criar uma "greve à escola pelo clima", realidade que acabou por se verificar com greves espalhadas um pouco por todo o mundo a 20 de setembro - a maior manifestação climática de sempre.