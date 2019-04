‘The Crown’ já escolheu a sua princesa Diana

A série, que este ano regressará para a sua terceira temporada, já escolheu a sua futura princesa de Gales. A atriz em ascensão Emma Corrin, anunciou o The Hollywood Reporter, vai interpretar o papel de princesa Diana. "A Emma é um talento brilhante que nos cativou desde logo quando veio à audição para o papel de Diana Spencer", disse o criador de The Crown, Peter Morgan ao site. "Para além de ter a inocência e beleza da jovem Diana, também tem, em abundância, a raiva e complexidade para desempenhar uma mulher extraordinária que passou de uma adolescente anónima para a mulher mais icónica da sua geração".

Emma vai aparecer brevemente no filme Misbehaviour, que segue o movimento de libertação das mulheres, e na televisão norte-americana no drama Pennyworth, que segue a vida do mordomo de Batman, Alfred Pennyworth.

A série, que a cada duas temporadas muda de elenco, contará a partir da terceira temporada com a vencedora do Óscar de Melhor Atriz Olivia Colman como rainha Isabel II, Tobias Menzies como príncipe Filipe, Helena Bonham Carter como princesa Margarida e novas personagens, como Gilian Anderson, como a primeira-ministra Margaret Thatcher, e Emerald Fennell como Camilla Parker-Bowles.