Sara Serpa é eleita “rising star” pela revista americana Downbeat

Dotada de um talento musical distinto no jazz, a compositora e artista portuguesa Sara Serpa, apelidada pelo New York Times como "uma cantora de pose elegante e visão cosmopolita", acaba de ser premiada pela reputada revista americana DownBeat. A 67ª edição do Critics Poll, votação desta publicação, elege os melhores artistas de jazz, blues, e outros estilos musicais. Sara Serpa foi eleita Rising Star de 2019, na categoria vocal.





Sara Serpa editou recentemente o disco Close Up e está a trabalhar no projeto "Recognition" (com Zeena Parkins, Mark Turner e David Virelles). Além disso, é a artista residente do centro de artes Park Avenue Armory, em Manhattan, onde reside desde 2008. Conheça a lista de vencedores do concurso Critics Poll aqui