A série televisiva "Downton Abbey", da Amazon Prime, terminou em 2015 após a exibição de seis temporadas, e surge agora numa adaptação ao cinema pelo realizador Michael Engler.





A grande novidade é que todos os atores que fizeram parte da série vão estar presentes também neste elenco, assim como os produtores e guionistas. No elenco estão atrizes comoou, que têm vindo a revelar imagens dos bastidores do filme nas suas contas de Instagram. No entanto, o enredo é ainda uma surpresa.O lançamento do filme está previsto para o dia 20 de setembro deste ano, e já foram relevados alguns cartazes oficiais com as personagense uma frase enigmática: "Estávamos à sua espera". Veja o