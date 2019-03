Retratos em seis exposições que sugerimos para março

Pessoas

Em Londres, a National Portrait Gallery rende homenagem a um fotógrafo inglês muito especial. A exposição Only Human: Martin Parr (de 7 de março a 27 de maio) foca-se num dos seus temas de eleição: as pessoas. A mostra conta com retratos tirados por todo o mundo e com o olhar irónico do fotógrafo. Esta seleção reúne imagens bem conhecidas e outras nunca antes exibidas com o objetivo de abordar as características típicas dos britânicos, assim como descobrir o que hoje é a identidade britânica.

Only Human: Martin Parr

Onde? National Portrait Gallery, Londres

Quando? De 7 de março a 27 de maio

Épocas

A década de 1980 foi de mudança para Paula Rego, tanto pessoal como profissionalmente. No âmbito artístico é nesta década que desaparecem as colagens e aparece o universo de animais que se tornou tão característico da obra da artista. Por isso mesmo, a Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, apresenta a exposição Paula Rego: Anos 80, até 26 de maio, e reúne em sete salas temáticas uma série de obras dessa década, cuja grande maioria pertence a coleções privadas. Em Madrid, a exposição Toulouse-Lautrec y el Espíritu de Montmartre, patente no Caixa Forum, até 19 de maio, convida a uma visita histórica pelo ambiente cultural de Paris na viragem dos séculos XIX e XX, através de 350 obras de arte e do efervescente bairro de Montmartre.

Paula Rego: Anos 80

Onde? De 13 de dezembro de 2018 a 26 de maio de 2019

Quando? Casa das Histórias Paula Rego, Cascais

Toulouse-Lautrec y el Espíritu de Montmartre

Onde? De 20 de fevereiro a 19 de maio

Quando? Caixa Fórum, Madrid

Realeza

O Palácio de Buckingham pode estar aberto ao público num curto período durante o verão, mas a Queen’s Gallery, mesmo ao lado, está aberta o ano inteiro e exibe a coleção de arte real. Até 28 de abril está patente nesse espaço a exposição Russia: Royalty & The Romanovs que conta a história de três séculos de relação entre as dinastias inglesa e russa em 300 peças de arte, como quadros, joias, livros, roupas, cartas e fotografias e entre elas três ovos Fabergé e um vestido da princesa Charlotte, filha do rei George IV. Os laços entre as duas famílias reais estreitaram-se quando o imperador Pedro, o Grande, visitou a Grã-Bretanha, em 1698, e continuaram durante o reinado de 63 anos da rainha Victoria (de 1837 a 1901) durante o qual a Rússia teve quatro imperadores.

Russia: Royalty & The Romanovs

Onde? The Queen’s Gallery, Buckingham Palace, Londres

Quando? De 9 de novembro a 28 de abril

Artistas

Amesterdão assume-se como uma capital da Arte durante os próximos meses. No Museu Van Gogh, a exposição Hockney ? Van Gogh: The Joy of Nature junta dois mestres da cor e de épocas diferentes num diálogo sobre Natureza, de 1 de março a 26 de maio. O Rijksmuseum, por seu lado, celebra os 350 anos da morte de Rembrandt com um ano inteiro de celebração sob o tema Year of Rembrandt. A exposição All the Rembrandts marca o arranque dos festejos e homenagens ao artista do século XVII com a exibição inédita de todos os 22 quadros, 60 desenhos e mais de 300 gravuras da coleção do museu. Para visitar até 10 de junho.

Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature

Onde? Van Gogh Museum, Amesterdão

Quando? De 1 de março a 26 de maio

All the Rembrandts

Onde? Rijksmuseum, Amesterdão

Quando? De 15de fevereiro a 10 de junho