Renovações de primavera: as exposições sensação de abril

Em Serralves

A exposição Joana Vasconcelos – I’m Your Mirror esteve em exibição no Museu Guggenheim de Bilbao entre junho e novembro de 2018 e entre julho e novembro de 2019 estará no Kunsthal, em Roterdão. Entretanto, pode visitar ou revisitar mais de 30 obras da artista portuguesa, que cobrem 20 anos de carreira, até 24 de junho, nos jardins do Parque de Serralves e dentro do museu.

Também dentro do Museu de Serralves a exposição Susan Hiller – Coleção de Serralves conta com uma obra da artista americana adquirida recentemente pela Fundação. A instalação Die Gedanken sind frei (Os pensamentos são livres) consiste numa jukebox onde os visitantes têm à escolha 100 canções de teor político de diferentes regiões do mundo e culturas colecionadas pela artista, que podem ser ouvidas em bancos também desenhados por Hiller. As canções estão expostas nas paredes que envolvem esta instalação. Para visitar até 30 de junho.

Joana Vasconcelos – I’m Your Mirror

Onde? Museu de Serralves

Quando? De 19 de fevereiro a 24 de junho

Susan Hiller – Coleção de Serralves

Onde? Museu de Serralves

Quando? De 10 de março a 23 de junho

Cinema

Em Londres, o Design Museum presta homenagem a Stanley Kubrick e convida a visitar dentro do museu um pedaço da história do cinema. Foi na Grã-Bretanha que o realizador americano criou cenários de filmes, como o campo de batalha vietnamita de Full Metal Jacket (1987), a estação espacial de 2001: Odisseia no Espaço (1968) ou a sala de guerra de Dr. Strangelove (1964). Agora, a exposição, considerada um dos eventos culturais do ano por vários meios de comunicação social de referência, reúne adereços, figurinos e fotografias, entre outros elementos que percorrem a carreira de Kubrick, em Stanley Kubrick: The Exhibition, de 26 de abril a 15 de setembro.

Stanley Kubrick: The Exhibition

Onde? Design Museum, Londres

Quando? De 26 de abril a 15 de setembro

Música

Leonard Cohen: A Crack in Everythink (de 12 de abril a 8 de setembro) é uma nova exposição no Jewish Museum, em Nova Iorque, e uma homenagem que conta com obras encomendadas a artistas que se inspiraram na obra de Cohen.

No Museu Metropolitano de Nova Iorque vai estar patente uma rara exposição sobre instrumentos de Rock & Roll (de 8 de abril a 1 de outubro). Play it Loud vai apresentar cerca de 130 instrumentos, assim como roupas e posters, e tem a co-organização do Rock & Roll Hall of Fame.

Ópera. Pasión, Poder y Política (de 26 de abril a 18 de agosto), no CaixaFórum, em Madrid, é proveniente da exposição original Opera: Passion, Power and Politics, do V&A de Londres, e relata a história da ópera, desde o século XVII até à atualidade, através de oito estreias de óperas em oito cidades europeias. A música é a protagonista desta mostra que reúne mais de 200 peças oriundas de 25 museus, coleções e arquivos.

Leonard Cohen: A Crack in Everythink

Onde? Jewish Museum, em Nova Iorque

Quando? De 12 de abril a 8 de Setembro

Play it Loud

Onde? Museu Metropolitano de Nova Iorque

Quando? De 8 de abril a 1 de outubro

Ópera. Pasión, Poder y Política

Onde? CaixaFórum, em Madrid

Quando? De 26 de abril a 18 de agosto

Fotografia

Por detrás das imagens a preto e branco conta-se um arco-íris de histórias. Cerca de 100 fotografias (dois terços das quais nunca foram expostas no Reino Unido) compõem a exposição que celebra a primeira parte da carreira da fotógrafa e escritora nova-iorquina Diane Arbus (1923-1979). Diane Arbus: in the Beginning é uma exposição organizada pelo Museu Metropolitano de Nova Iorque que chega, agora, a Londres e vai estar até 7 de maio na Hayward Gallery.

Diane Arbus: in the Beginning

Onde? Hayward Gallery, Londres

Quando? De 13 de Fevereiro a 6 de maio