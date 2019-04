Queima das Fitas do Porto luta contra casos de violação e assédio

Após o número escandaloso de casos de violência doméstica que resultaram em mortes (12 mulheres só este ano - e estamos em abril) em Portugal, e os problemas cada vez mais publicamente debatidos sobre o assédio sexual, estava na altura dos festivais e outros eventos similares fazerem o máximo para prevenir maus tratos ou simplesmente "sustos".

Assim sendo, a Queima das Fitas no Porto, que decoree de 6 a 11 de maio, vai ter um Ponto Lilás no Queimódromo, no centro da Cidade do Porto, que servirá como um espaço para prevenir e ajudar vítimas de assédio e violação sexual, ou pode também ser visto como um ponto para se encontrar com os amigos ou reportar alguma situação que a deixou desconfortável.

A UMAR (União das Mulheres Alternativa e Resposta) fez um estudo no ano passado em Coimbra que demonstrava que 94,1% das mulheres questionadas teriam sido alvo de assédio sexual, 21,7% alvo de coerção sexual e 12,3% afirmaram ter sido violadas.

A ótima ideia também foi abraçada pela produção do Nos Primavera Sound. O Ponto Lilás também estará presente neste evento do Porto, depois de já ter estado em festas, cerimónias e eventos académicos em Espanha.

O projeto foi criado pela Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, pela Uni +, pela Eir Porto e pela Associação Plano i. Para além de promoverem o Ponto Lilás, a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto também criou o projeto Sexism Free Night, uma promoção pela consciência sexual no ambiente universitário.