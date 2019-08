Queen Latifah será Úrsula em ‘A Pequena Sereia’

Enquanto a Disney já está a produzir o primeiro live-action de A Pequena Sereia para os cinemas, o canal norte-americano ABC, não por acaso do mesmo grupo da Walt Disney Company, está a preparar a sua versão musical em formato inédito para a televisão.

A adaptação da animação de 1989 vai ao ar a 5 de novembro e é uma celebração aos 30 anos do sucesso infantil. Já se sabe que a cantora e atriz Queen Latifah interpretará a vilã Úrsula, Auli'i Cravalho, que deu voz à personagem Moana, será Ariel, e o rapper Shaggy dará a voz ao crustáceo Sebastião.

"Felizmente, entendo um pouco de mágica", escreveu Latifah no seu Instagram. A novidade continua a celebrar a diversidade, principalmente após a Disney anunciar Halle Bailey, do grupo musical Chloe x Halle, como a primeira mulher negra no papel da personagem Ariel na versão para o cinema. Na grande tela, Melissa McCarthy é cotada para ser Úrsula.