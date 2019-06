Culturas "Pela primeira vez na Presidência da República houve um gabinete para a mulher do presidente", conta Manuela Ramalho Eanes Mais do que uma voz sonante e uma presença forte, Manuela Ramalho Eanes é – e continuará a ser – a primeira-dama das causas. Leia a entrevista à fundadora do IAC na edição de julho da 'Máxima', nas bancas.