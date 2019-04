Pela primeira vez, mulheres são quase metade dos “100 mais influentes” da revista ‘Time’

A revista norte-americana Time divulgou a sua tão esperada lista das 100 personalidades mais influentes do mundo. Em 2019, e pela primeira vez desde o início da publicação da lista anual, em 2004, há 48 mulheres citadas.

Ao participar no programa televisivo norte-americano CBS This Morning, Edward Felsenthal, diretor da revista, afirmou que a lista é, "de certa forma, um reflexo da nossa sociedade". Felsenthal acrescentou também que, em 2004, foram incluídas apenas 24 mulheres.

A lista dos 100 mais influentes do mundo reúne pessoas das mais diferentes áreas, que são distribuídas por cinco categorias: "Pioneiros", "Artistas", "Líderes", "Ícones" e "Titãs".

Entre as mulheres escolhidas deste ano, estão a antiga primeira-dama dos Estados Unidos da América Michelle Obama – cujo perfil foi escrito por nada mais nada menos que a cantora Beyoncé –, Nancy Pelosi, a primeira mulher a ser eleita presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Alexandria Ocasio-Cortez, a mulher mais nova a ser eleita para o Congresso norte-americano, e Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia. A cantora Lady Gaga, vencedora do Óscar de Melhor Canção Original com Shallow, do filme Assim Nasce uma Estrela, também está na lista, ao lado de Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen na série de culto A Guerra dos Tronos, de Sandra Oh, vencedora deste ano do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama por Killing Eve – a atriz também foi a primeira mulher asiática a apresentar a mesma cerimónia –, e da cantora Taylor Swift.

A lista também inclui nomes polémicos, mas não menos influentes, como o do atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e do atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.