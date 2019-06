Culturas Os melhores momentos de Meryl Streep no cinema A atriz, que completa 70 anos hoje, já foi nomeada 21 vezes para os Óscares e 31 vezes para os Globos de Ouro. Faz parte do elenco da segunda temporada da série da HBO 'Big Little Lies' e do drama 'Little Women', que deve estrear em Portugal no início do próximo ano.