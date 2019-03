Os gastos milionários e excêntricos da rainha Ana da Grã-Bretanha

Uma descoberta recente no mesmo lugar que serviu de cenário ao filme A Favorita, o grande nomeado para os Óscares deste ano e vencedor na categoria de Melhor Atriz para Olivia Colman, trouxe à tona mais curiosidades acerca da rainha Ana da Grã-Bretanha, a última da dinastia Stuart, lembrada por ter conseguido a união da Inglaterra e da Escócia (criando o Reino Unido) em 1707 e por levar a conclusão a Guerra da Sucessão Espanhola, em 1714.

Historiadores encontraram uma lista com os gastos excessivos e muito excêntricos da monarca. Pelas notas, entre 1708 e 1711, ou seja, em apenas três anos, a rainha teria gasto mais de £12 milhões (cerca de €14 milhões), atualizados para os dias atuais. As anotações são da Lady Sarah Churchill, a 1ª Duquesa de Marlborough, encarregada de documentar e, às vezes, tentar reduzir, as despesas da rainha. No filme de Yorgos Lanthimos Rachel Weisz interpreta Lady Sarah e mostra-se com precisão o registo meticuloso que esta mantinha das contas reais.

Alexa Frost, arquivista e historiadora em Blenheim, paróquia civil em West Oxfordshire, a cerca de 11 km ao norte de Oxford, falou para o jornal britânico The Times sobre o manuscrito de 300 anos agora encontrado. "A insistência de Sarah de que cada cêntimo era contabilizado era realmente revolucionária... Pela primeira vez o custo multimilionário de administrar a corte e o país estava a ser registado com precisão", disse.

Um item que salta aos olhos na lista de despesas é o valor de 50 libras em chocolate quente em maio de 1709 – o equivalente a £11 mil, cerca de €13 mil nos dias de hoje. O doce era considerado um pequeno luxo antes ainda da introdução do chá na Inglaterra. Alexa Frost revelou que "ambos eram extremamente caros, mas mesmo levando isso em conta, parece ser uma grande quantia a pagar". Outro item que chamou a atenção é a gratificação de 10 libras e 15 xelins, cerca de £2250 ou €2610 euros, para um "espanhol louco" (mad spaniard na descrição). E um dos mais altos é o pagamento de £1000, o equivalente a £220000 em 2019, montante pago ao 'Mr M' por seus "serviços secretos".

Apesar dos dados darem a entender que a rainha Ana da Grã-Bretanha era uma soberana dispendiosa, há registos de que foi até mal vista por não investir o suficiente na sua apresentação, tendo dois nomes que a ultrapassaram com facilidade, como o rei Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra (1567-1625) e Carlos II de Inglaterra (1660-1685). Diríamos que Meghan Markle, a duquesa de Sussex, também a supera com facilidade no ranking, já que teve o guarda-roupa mais caro da família real em 2018, a custar pelo menos €479048.