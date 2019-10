Olga Tokarczuk e Peter Handke ganham Nobel da Literatura

Crítica de livros: Viagens Famosa no seu país, a escritora polaca Olga Tokarczuk (n. 1962) ganhou notoriedade planetária quando, em 2018, a tradução de Viagens venceu o Man Booker Internacional.

"Temos tido, vamos dizer, uma perspetiva eurocêntrica da literatura e agora estamos a olhar para o mundo tudo", apontou Andres Olsson, o novo presidente do comité sueco. Diz ainda Olsson que tem sido "male-oriented", que se poderá traduzir livremente por "os vencedores são quase sempre homens".

Olsson publicou um vídeo no YouTube onde explicava como são escolhidos os vencedores. Por exemplo, disse que há uma

de 8 escritores definida antes do verão. Depois os jurados têm essa época para ler o que escreveram e propor um vencedor. Este ano foram dois.

Olga Tokarczuk e Peter Handke foram laureados esta quinta-feira com o prémio Nobel da Literatura, que distingue os melhores escritores do mundo. Uma vez que no ano passado o prémio não foi atribuído devido a acusações de abuso sexual envolvendo membros do júri, Olga Tokarczuk é a vencedora de 2018 e Peter Handke de 2019.A polaca Tokarczuk foi distinguida "pela sua imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o ultrapassar de limites enquanto forma de vida", enquanto o austríaco Handke venceu devido "ao seu trabalho influente que, com ingenuidade linguística, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana".Olga Tokarczuk deu-se a mostra ao mundo no ano passado, quando o seu livro Viagens, venceu o Man Booker Internacional. É uma compliação de fragmentos narrativos, alguns ficcionais, outros factuais, que se juntam, como o próprio nome indica, num diário de viagens. É também ativista, "uma escritora preocupada com a vida local, mas que olha para a Terra de cima", como o júri caracterizou na conferência de imprensa.Já Handke é dramaturgo e cineasta, tendo já recebido o Prémio Internacional Ibsen.Estas duas escolhas vêm depois da Academia Sueca ter afirmado que se ia afastar da perspetiva "masculina" e "eurocêntrica".Ainda assim, este afastamento não foi total uma vez que os dois laureados são europeus e um deles, o deste ano, é um homem.Antes da entrega do prémio,shortlist(atualizado pela última vez às 12h26)