‘O Sexo e a Cidade’ vai continuar numa nova série

Há muito que se especula sobre a possibilidade de existir um terceiro filme de O Sexo e a Cidade, mas a falta de acordo entre Kim Cattrall e a produção parece ter afectado permanentemente o projeto. No entanto, há boas notícias para os fãs da série. Apesar de não contar com uma reunião entre Carrie Bradshaw e as amigas, o novo livro da mesma autora, Candace Bushnell, vai também vai falar sobre sexo, namoro e amizade no feminino - tudo depois dos 50 anos.

O jornal Washington Post também adianta que o livro tem todos os ingredientes dos anteriores: mulheres à procura do amor na maior cidade do mundo enquanto gerem negócios. O lançamento está previsto para 8 de agosto e já está assegurada a oportunidade de o transformar numa série de televisão.

"Estamos entusiasmados em continuar esta produção do ponto de vista das mulheres nos seus 50 anos e responder à questão do livro com, 'Sim! Há mais sexo na cidade!'", disse Nicole Clemens, presidente da Paramount TV, ao E!.